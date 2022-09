El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cometería una chicaneada si resuelve eliminar la prisión preventiva oficiosa.

En conferencia de prensa de hoy 8 de septiembre de 2022, AMLO señaló que la SCJN podría hacer una “chicaneada” en caso de reformar un artículo una ley, del Código de Procedimiento Penales, y que a su vez, es similar a lo que establece la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa.

“Se presume que podrían reformar un artículo de una ley, del Código de Procedimiento Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, eso sería una chicanada y los ministros no están para eso”, apuntó AMLO.

Al respecto, deseó que en la votación de la SCJN de este jueves se conserve la prisión preventiva oficiosa porque “hacer una chicaneada nos afecta a todos”.

Además, el presidente López Obrador indicó que hacer una chicaneada haría quedar muy mal a la SCJN y al Poder Judicial, pues refirió que sería retorcer la legalidad.

De esta manera, dijo que si existe alguna inconformidad con la medida se debe buscar la forma legal de proceder.

“Ojalá y se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas no, porque nos afecta a todos, pero afecta más al Poder judicial y a la Corte, ¿cómo quedaría?, ¿cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, pero no creo que suceda, y si existe malestar por la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal”

