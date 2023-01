El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló la grosería que le hizo Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT al gobierno de Coahuila, cuando renunció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde la onferencia mañanera del 16 de enero, el presidente aseguró que Ricardo Mejía Berdeja no se despidió de él cuando renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad.

El ahora candidato a la gubernatura de Coahuila mostró su descontento con los resultados de la encuesta de Morena, donde Armando Guadiana resultó electo como el candidato morenista, por lo que decidió ser el abanderado del PT.

AMLO reveló que Ricardo Mejía Berdeja le hizo una grosería con su renuncia como subsecretario de Seguridad de la SSPC.

De acuerdo con el presidente, fue notificado de su renuncia cuando recibió “un papel” con la notificación; sin embargo,” ni el adiós” le dio a AMLO.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”

AMLO