El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad.

Desde la conferencia mañanera del 16 de enero, AMLO compartió que el ahora excomandante de la Guardia Nacional asumirá una nueva responsabilidad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cabe recordar que Ricardo Mejía Berdeja renunció como subsecretario de Seguridad para iniciar con el proceso de precampaña electoral para el gobierno de Coahuila, donde competirá como candidato del Partido del Trabajo (PT) tras perder la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sustitución de Luis Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional, AMLO presentó el general David Córdova Campos.

AMLO compartió la nueva designación del titular de la Subsecretaría de Seguridad, tras la salida de Ricardo Mejía Berdeja.

Se trata del general Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como el general de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el presidente, el nuevo subsecretario de seguridad hizo un buen trabajo en la Guardia Nacional, por lo que se desarrollará de la misma manera como subsecretario de Seguridad Pública pues tiene toda la confianza del gobierno.

El general Luis Rodríguez Bucio es el nuevo subsecretario de seguridad, en sustitución de Mejía Berdeja.

El general es licenciado y maestro en Administración Militar, así como doctor en Defensa y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Previo a ser subsecretario de Seguridad, se desempeñó como el comandante de la Guardia Nacional, así como:

Mientras que en la función pública, dentro del ámbito de la seguridad se ha desempeñado como:

Sobre la salida de Ricardo Mejía Berdeja de la Subsecretaría de Seguridad, AMLO aseguró que ni siquiera se despidió.

De acuerdo con el presidente, Mejía presentó su renuncia a través de un papel y no en persona, por lo que no le dio “ni el adiós”.

“Se fue Ricardo Mejía ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”

AMLO