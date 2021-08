AMLO identifica como adversaria a Azucena Uresti, periodista amenazada por “El Mencho”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) identificó a Azucena Uresti, periodista amenazada por “El Mencho” como adversaria por difundir la carta compromiso de corresponsabilidad de la SEP .

Y es que AMLO aseguró que todos los que “le dieron vuelo” a la carta compromiso de corresponsabilidad son adversarios de su gobierno, por lo que Uresti ahora es parte de esta lista del presidente.

Asimismo, señaló en la conferencia mañanera del 19 de agosto, que no se puede tomar en serio a quienes están constantemente atacando a su gobierno.

“Si no es por la carta es porque me corté el pelo en la oficina o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México, por lo que sea”

AMLO compartió una presentación de la sección del “quién es quién en las mentiras” del 18 de agosto, donde se afirma que varios periodistas “arman escándalo” con una carta compromiso falsa de la SEP.

En esta diapositiva, aparecen tuits de diferentes medios y periodistas como

Y también aparece uno de Azucena Uresti, periodista a la que recientemente prometió proteger tras ser amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aseguró que estos medios y periodistas adversarios de su gobierno, “se copian” para amplificar mensajes en su contra

AMLO aseguró que son sus adversarios quienes apoyan y favorecen a un “régimen que desgració a millones de mexicanos” y que empobreció al pueblo.

Asimismo, dijo que es necesario pelear para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se hace ahora, la violencia y la corrupción.

Aseguró que nadie quiere que en el futuro prevalezca la corrupción o la impunidad , pero que sus adversarios no están internalizando ni analizando los problemas que enfrenta la 4T.

El líder del CJNG, “El Mencho” amenazó en un video a la periodista Azucena Uresti por “tirarle directamente” y favorecer a los falsos autodefensas de Michoacán.

En el video, un hombre habló a nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, donde le exigió a Azucena Uresti “bajarle de huevos” en sus programas o la haría comerse sus palabras.

Asimismo, aseguró que no le interesaba lo acusaran de feminicidio pues igualmente buscaría a Uresti si seguía con la cobertura a los hechos violentos en Michoacán.

“A ti Azucena Uresti una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí Rubén Oceguera Cervantes”

"El Mencho”