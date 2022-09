Durante la conferencia mañanera de hoy 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al periodista Jorge Ramos su cuestionamiento sobre homicidios en México.

AMLO dijo a través de una encuesta “soy más popular que Joe Biden”, su homólogo estadounidense que se encuentra por debajo del 50% en popularidad.

Asimismo, AMLO negó lo señalado por Jorge Ramos, quien calificó a la actual administración como la más violenta en la historia moderna de México con 126 mil 206 mexicanos asesinados durante los 4 años de gobierno.

Además, el periodista del periódico Reforma, cuestionó la posible existencia de una convención nacional contra la violencia en donde participe AMLO y su gabinete.

A lo que el presidente respondió sí, pero adelantó que no cambiará su estrategia de seguridad “abrazos no balazos”.

Jorge Ramos acusa al gobierno de AMLO de ser el más violento y el presidente lo niega

Esta mañana Jorge Ramos acudió a la mañanera de AMLO para tratar los temas de homicidios dolosos y violencia en México, señalando que el actual gobierno es el más violento en la historia moderna de la nación.

El periodista aseguró que la estrategia de seguridad “abrazos no balazos”, que busca atender las causas de la violencia, no ha funcionado.

Pues hasta este cuarto año del gobierno de AMLO existen 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña y más que los 121 mil de Calderón.

“Su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella, y la idea de abrazos no balazos ha sido al final más balazos”. Jorge Ramos

Por lo que solicitó a AMLO cambiar la estrategia , pues de seguir con 84 muertes por día, según el reporte del primero de agosto, para el término de su mandato habría cerca de 191 mil homicidios dolosos en México.

Sin embargo, AMLO rechazó que su estrategia no funcione y dijo que Jorge Ramos no tiene razón en sus argumentos, pues los datos que expuso no los considero como lo hace su gobierno.

“No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón (...) Te muestro mis datos, es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer” AMLO

AMLO responde a Jorge Ramos sobre homicidios en México: "soy más popular que Joe Biden" (captura de pantalla / Imágen Mañanera)

AMLO muestra sus propios datos sobre homicidios, asegura que su estrategia “abrazos no balazos” sí funciona

Tras los señalamientos de Jorge Ramos, AMLO mostró las estadísticas de reducción de homicidios dolosos comparados con los ocurridos en sexenios pasados , y la disminución en más del 70% secuestros.

El presidente señaló los homicidios cometidos en los últimos 5 sexenios, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, haciendo especial hincapié en los cometidos durante el de Felipe Calderón.

Asegurando que conforme a la proyección del delito, el cual según él iba a la alza, se ha logrado una disminución del 2 por ciento comparada con el último año del gobierno de Peña.

Además, señaló que tiene más muertos que los sexenios de Calderón y Peña Nieto por “cómo encontraron el país”.

Por lo que continuará con su estrategia “abrazos no balazos”, atendiendo las causas que originan la violencia.

“Vamos a reducir, vamos a seguir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos tiene tranquilos”. AMLO

AMLO asegura que si la violencia estuviera tan mal no sería más popular que Joe Biden

Pese a los argumentos de Jorge Ramos, que indican una falla en la estrategia de seguridad, AMLO dijo que su estrategia de seguridad no ha fallado y que la situación de violencia no es tan mala.

Pues, según sus palabras, de estar tan mal la situación como se acusa, no sería el segundo presidente mejor evaluado en el mundo.

Ya que, en sus palabras, hasta es más popular que Joe Biden , a quien dijo aprecia mucho y pidió disculpas por exponer la situación.

“Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estas planteando, si estuviesen así realmente, si fuera fallida estrategia de seguridad (...) Mira la gente cómo está. Mira segundo nivel a nivel mundial, ofrezco disculpas, mira que lo estimo tanto y lo respeto tanto pero lo tengo que plantear, mira el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuál otro presidente consideras, Bolsonaro, o sea 45″ AMLO

Y aunque, Ramos resaltó que la popularidad que tiene AMLO no se traduce en resultados, éste decidió ignorar su comentario y señalar que de no ir por buen camino los mexicanos no lo apoyarían, aún con la campaña en su contra de medios de información que acusó.