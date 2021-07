Estas fueron las frases de Jorge Ramos en la mañanera de AMLO

México.- El periodista Jorge Ramos se presentó este 5 de julio a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como es costumbre Jorge Ramos discutió con AMLO sobre dos temas: la misma tendencia de homicidios y el alto índice de mortalidad por la pandemia Covid-19.

AMLO, como lo hizo en ocasiones anteriores, negó ambos cuestionamientos de Jorge Ramos: el de los homicidios y las muertes por Covid-19.

Respecto a la inseguridad, AMLO le contestó a Jorge Ramos que ha sido muy difícil disminuir el problema de los homicidios porque fue la herencia de gobiernos anteriores.

Aseguró que los homicidios sí han disminuido, aunque de manera muy “marginal”, 3 % . Agregó que en su gobierno ya no hay masacres, a pesar de eventos como en Zacatecas y Tamaulipas.

Sobre las personas muertas por la pandemia de Covid-19, AMLO dijo que “vamos bien” y que México ocupa el sexto lugar en América Latina en esa lista.

Incluso, le dijo a Jorge Ramos que estaba desinformado.

“Es que no coincido contigo. Respeto lo que dices, no lo comparto y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema, porque tenemos nuestra conciencia tranquila”.

AMLO