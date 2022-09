¿AMLO está enfermo? El presidente dice que pasó en la ceremonia del 15 de septiembre y días posteriores sobre los rumores de su estado de salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró durante su conferencia mañanera de este 19 de septiembre si durante la conmemoración de El Grito de Independencia del 15 de septiembre y días posteriores estuvo enfermo o no.

AMLO explicó que desde el 15 de septiembre y durante todo el fin de semana hubo una campaña en redes sociales que afirmaba que estaba enfermo, “a punto de irme al otro mundo”.

Pero que no, que él está bien de salud y sí toma medicamento pero por la hipertensión que padece y de prevención al infarto que sufrió en 2013.

“Estaba leyendo lo de mi enfermedad supuesta de gravedad porque si tengo que tomar medicamentos por mis padecimientos pero estoy bien”, dijo.

En su mañanera de hoy, el presidente AMLO señaló que tal vez lo que ocurrió a partir de la ceremonia del 15 de septiembre para que iniciaran los rumores falsos de que estaba enfermo, es que se veía cansado.

“Ayer una simpatizante me ayudó porque les contestó. Les dijo que el 15 me levanté a las 4 de la mañana, luego esperé hasta la noche para el grito, que me acosté tarde y al día siguiente el desfile”.

