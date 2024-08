El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó tras el pase de dos senadores del PRD a las filas de Morena; “todo va marchando bien”, expresó el mandatario federal.

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 29 de agosto, el presidente López Obrador fue cuestionado por el caso de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, senadores electos del PRD que ayer fueron presentados de manera oficial como nuevos integrantes de Morena en el Senado.

Con esta suma, la coalición entre Morena, PT y PVEM llegaría a 85 legisladores en el Senado, hecho que facilitaría la aprobación de reformas constitucionales consideradas en el Plan C impulsado por AMLO y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

AMLO fue cuestionado por el pase de dos senadores del PRD a Morena, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, hecho que fue anunciado oficialmente ayer miércoles 28 de agosto en un hotel ubicado en Periférico Sur de la Ciudad de México (CDMX).

En ese sentido, esto fue lo que declaró el presidente durante su conferencia mañanera de hoy 29 de agosto:

En ese marco, López Obrador trajo a cuenta los resultados de las elecciones México 2024, hecho que destacó como un ejercicio democrático en el que Claudia Sheinbaum superó a Xóchitl Gálvez por casi 20 millones de votos de diferencia.

Estas fueron las cifras que expuso el presidente de México en Palacio Nacional:

AMLO también explicó que la coalición entre Morena y aliados obtuvo la victoria en 256 distritos; esto respecto a la votación para diputados federales en las elecciones México 2024, mientras que en el Senado la misma coalición ganó en 29 de 32 estados.

El presidente habló sobre el tema de la representación de los legisladores en el Congreso de la Unión, ya que la oposición afirma que la repartición de curules en dicha instancia no responde a los resultados de las elecciones México 2024.

Sin embargo, AMLO explicó que este criterio no amerita interpretación como solicitan los representantes de los partidos PAN y PRI:

“Pero no solo está en la Constitución y en la ley que no amerita interpretación de nada, sino que es claro cómo hacerlo. No solo es eso, sino que así se ha hecho en los últimos 15 años. Así se ha llevado a cabo el reparto”.

AMLO