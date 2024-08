El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió lo que planea hacer con sus redes sociales una vez que llegue el término de su mandato en octubre de 2024.

Desde su conferencia mañanera del 28 de agosto, AMLO recordó que cuando termine su periodo como presidente de México se va a jubilar y cambiará su residencia a su quinta en Palenque, Chiapas.

Sin embargo, aún queda pendiente lo que ocurrirá con sus redes sociales, desde donde ha compartido, desde posicionamientos personales, hasta los avances de su gobierno.

Aquí te contamos qué pasara con las redes sociales de AMLO.

¿AMLO cerrará sus cuentas de redes sociales? Esto dijo el presidente

De acuerdo con AMLO, buscará tener activas sus cuentas de redes sociales cuando termine su mandato como presidente de México.

Sin embargo, no cerrar sus redes sociales al término de su mandato no quiere decir que las ocupará para dar posicionamientos o declaraciones, pue no habrá más publicaciones en éstas.

Asimismo, compartió que será “Jessi”, Martha Jessica Ramírez González, Directora General de comunicación Digital de Presidencia, quien se mantendrá a cargo de sus redes sociales después de que entregue la banda presidencial.

“Las vamos a mantener pero no activas y de una vez lo digo, van a estar bajo la administración de Jessi, la compañera que me ayuda, ella va a quedarse con eso, pero no voy yo a poner nada, ni ella ni nadie. Nada más es por si se quiere hacer una consulta, ahí está” AMLO

Además, AMLO recordó que tras terminar su mandato, dedicará entre 3 y 4 años a la creación de su libro sobre la grandeza cultural de México y reiteró que una vez jubilado, no escribirá artículos ni dará declaraciones sobre nada.

“No voy a pronunciarme, no voy a dar declaraciones, no voy a escribir nada en las redes, no voy a asistir a ningún acto público, no voy a escribir ningún artículo, no voy a hacer ninguna declaración, nada. Me voy a dedicar únicamente a escribir, es un sabático de 3 años o 4 para escribir un libro sobre la grandeza cultural de México” AMLO

AMLO quiere observar guacamayas en “La Chingada”

Por otro lado, AMLO recordó que al término de su mandato cambiará su lugar de residencia a “La Chingada” en Palenque, donde ya no va a “ver nada” y se dedicará a escribir su próximo libro.

Sin embargo, una de las cosas que quiere hacer una vez que se encuentre en su nueva residencia es observar a las guacamayas que se posen en los árboles de guapaque que tiene.

Asimismo, AMLO compartió que logrará hacer esto gracias a un “muy buen regalo” que le hicieron; se trata de unos binoculares que le gustaron mucho porque le permitirán observar guacamayas con tranquilidad.

Yo no voy a ver nada ya, nada. Yo me jubilo. Me acaban de regalar uno binoculares que me gustaron mucho porque, imagínense: cuando se posen la guacamayas en los árboles de guapaque que tengo ahí, las voy a estar viendo. Muy buen regalo” AMLO

Asimismo, compartió que ya van a descansar sus pies gracias a los huaraches que lleva de todo el país y ya no va a tener que usar corbata.