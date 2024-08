El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó uno de sus spots por el sexto informe de gobierno; “no hubo corrupción y aumentó el salario mínimo”, recordó el presidente en el video que fue publicado en sus redes sociales.

En el marco de la finalización de su sexenio, el presidente López Obrador adelantó parte de los temas que destacará en su sexto informe de gobierno, uno de ellos tiene que ver con el concepto de “economía moral” que se impulsó en su administración, basado en la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

El sexenio de AMLO finalizará el 30 de septiembre debido a una ley en materia político-electoral reformada el 10 de febrero de 2014 que entró en vigor en 2018. En ese sentido, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumirá sus funciones como titular del Poder Ejecutivo desde las 00:00 horas del 1 de octubre.

AMLO presentó el primero de sus spots por el sexto informe de gobierno, el cual fue publicado en sus redes sociales hoy miércoles 28 de agosto, donde el presidente destacó los puntos que permitieron el funcionamiento de la denominada “economía moral”.

En ese sentido, el presidente López Obrador hizo énfasis en que, por primera vez en 50 años, no hubo devaluación en México. Es decir, desde el sexenio de Luis Echeverría que concluyó en 1976:

“Funcionó la economía moral, no hubo corrupción, no hubo lujos en el gobierno. Lo que ahorramos lo destinamos a combatir la pobreza, aumentó el salario mínimo, hubo empleos, finanzas públicas sanas. Por primera vez en 50 años no hubo devaluación; lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias”

AMLO