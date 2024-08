El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que hay una “pausa” en la relación de México y la Embajada de Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense Ken Salazar se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial.

En su conferencia mañanera de hoy 27 de agosto, el presidente afirmó que no permitirá que gobiernos extranjeros opinen de asuntos internos de México, por lo que anunció que la misma posición aplica para la Embajada de Canadá.

Asimismo, el presidente señaló que la pausa de México con la Embajada de Estados Unidos y Ken Salazar significa que “se darán un tiempo”, aunque no pidió la salida del funcionario del país.

El presidente de México afirmó que no permitirá que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, opine sobre si está bien o está mal lo que se hace en el país , y aseguró que no le pedirán que deje el país, pero sí le leerá la “cartilla”.

“Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo respeto, este no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo, ahora sí no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la constitución que es como leerle la cartilla”.

AMLO