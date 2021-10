AMLO quiere saber cuánto le pagan a Mario Vargas Llosa por participar en la Feria del Libro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) preguntó cuánto dinero recibe Mario Vargas Llosa por participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En su mañanera del 27 de octubre, AMLO cuestionó el monto de dinero que recibe Mario Vargas Llosa por asistir a la FIL de Guadalajara, pues “no falta a ninguna”.

“(Mario) Vargas Llosa no falta a una feria del libro, pero habría que ver cuánto le pagan”

Esto luego de que acusó nuevamente al exrector Raúl Padilla López de ser “el que manda” en Guadalajara, pues a su consideración ha quitado y puesto rectores durante más de 30 años .

AMLO señaló que Raúl Padilla organiza una Feria del Libro con recursos públicos ilimitados para tener a los intelectuales más reconocidos del mundo como Mario Vargas Llosa.

“Hablábamos del otro rector, bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara. Más de 30 años poniendo, quitando rectores y con una feria del libro muy importante, porque sin límite se utilizaba dinero público para traer a los intelectuales más renombrados del mundo con todos los gastos pagados”

De ahí que AMLO preguntara cuánto le pagan a Mario Vargas Llosa por asistir a la FIL de Guadalajara.

Mario Vargas Llosa se ha caracterizado por ser un crítico de AMLO desde antes de ser presidente de México.

La crítica más reciente de Vargas Llosa fue en septiembre pasado cuando aseguró que el presidente AMLO buscaría la relección en México.

“Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”

El presidente AMLO criticó el premio Princesa de Asturias recibido por la FIL de Guadalajara en 2020.

En este sentido, el presidente denunció que en su discurso al recibir el premio, Raúl Padilla lanzó una crítica su gobierno con el mismo estilo y línea que Mario Vargas Llosa y Enrique Krauze.

Este martes, AMLO reavivó sus críticas contra Raúl Padilla al acusarlo de ser un cacique en Guadalajara .

Al respecto, AMLO aseguró que en diversas universidades públicas existe corrupción y cacicazgos.

De este modo, AMLO afirmó que Raúl Padilla “pone y quita a rectores a su antojo”.

“En las universidades públicas también hay corrupción y hay cacicazgos, aunque no les guste. El rector… No, no es el rector. El que manda en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, lleva más de 30 años poniendo y quitando rectores a su antojo, poniendo y quitando, más de 30 años”

AMLO