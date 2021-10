Desde hace un par de días AMLO destacó en el periódico inglés “The Financial Times”, porque fue ubicado en el segundo lugar de una lista de aprobación a los líderes políticos por parte de la ciudadanía.

Tan sólo debajo del Narendra Modi, el primer ministro de la India.

Este listado es de acuerdo al Morning Consult, el cual es un estudio que analiza la aprobación de los líderes políticos mundiales entre la población que alcanzan la mayoría de edad.

AMLO (Cortesía)

Para este segundo lugar, AMLO obtuvo un 65% con una desaprobación del 26%, cifras que conforme ha pasado su gobierno han cambiado, ya que, en el año de 2019, tenía una aprobación del 72%.

AMLO presume la medalla de plata que le dio el Financial Times

Después de darse a conocer esta noticia, hoy en la mañanera de AMLO, casi al finalizarla, el mandatario presumió su medalla de plata de este listado.

AMLO calificó su segundo lugar de la lista de aprobación del Financial Times, como “una buena noticia”, dónde mencionó que tiene su medalla de plata.

“Reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata, el gobierno de México” AMLO

Con la finalidad de presumir este listado AMLO pidió que ampliaran la imagen de la lista en la pantalla que utiliza en sus mañaneras, comentó que era para el archivo de vanidades.

Donde se podía ver que estaba en el segundo lugar, incluso arriba de líderes como Joe Biden, Angela Merkel y Justin Trudeau.

En forma de burla dijo que sus adversarios dirían que él es un ególatra. Agregó que para sus adversarios un periódico como el Financial Times es su biblia, ya que lo llegan a citar para atacarlo.

Nombró a otros periódicos que la oposición sigue como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, y hasta el periódico mexicano, El Reforma.

Este listado se hizo de 13 países, en los que además de incluir a AMLO, y el primer ministro de India que se llevan los dos primeros lugares, también están Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Corea del Sur, Brasil y Francia.

Conforme a esta lista, líderes como Macron de Francia, Johnson de Inglaterra y Trudeau de Canadá tienen menos del 50%.