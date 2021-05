AMLO presume de ser un excelente líder a nivel mundial

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presume ser uno de los mejores líderes con la mayor aprobación a nivel global.

De acuerdo con datos una encuesta realizada por la firma Morning Consult, AMLO, es el segundo mejor mandatario evaluado del mundo.

La firma Morning Consult, es un “rastreador de calificación de aprobación de líder global” , en donde la consultora rastrear el índice de aprobación de los líderes de gobierno.

Morning Consult, realiza más de 11,000 entrevistas diarias en todo el mundo sobre la aprobación de líderes.

De acuerdo con el sondeo realizado por la encuestadora, el presidente AMLO, obtuvo un 32 por ciento de aprobación al 11 de mayo pasado.

Aprobación con la que el presidente AMLO, se encuentra en primer lugar entre los Jefes de Estado mejor evaluados.

Los datos de la encuesta mundial diaria se basan en un promedio móvil de 7 días de todos los adultos en un país determinado con un margen de error de entre el 1 al 3 por ciento.

Durante la mañanera de este viernes 14 de mayo , el presidente AMLO, presumió como es que cuenta con suficiente respaldo de la sociedad mexicana.

“Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar, no se tiene autoridad política y no se tiene autoridad moral si no se cuenta con el apoyo del pueblo; pero es distinto a tener el apoyo de la élite, de los de arriba.”

AMLO