En conferencia de prensa Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, anuncia denuncia penal contra el gobierno de la CDMX por homicidio doloso

México.- Marisol Tapia, mamamá de Brandon Giovanni Hernández, el niño de 12 años que murió en el desplome en la Línea 12 del Metro, ofreció una conferencia de prensa.

En su comparecencia, la mujer lamentó la "insensibilidad" del presidente AMLO sobre la tragedia, al recordar su expresión de "¡al carajo!" sobre un posible encuentro con las víctimas.

También hizo responsables a Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard.

La mamá de Brandion Giovanny confirmó que interpondrá una denuncia penal en contra del Gobierno de la CDMX, el STC Metro y contra quien resulte responsable por los delitos de homicidio doloso.

Marisol Tapia dijo que la negligencia de las autoridades en la Ciudad de México, ocasiono la muerte de su hijo, Brandon Giovanni, por lo que no permitirá quede impune.

No solo por el nombre de su hijo, Brandon Giovanni, sino por las 26 víctimas del siniestro en el Metro de la Línea 12 el pasado 3 de mayo.

"¿Qué tipo de Presidente tenemos? Lamentablemente dicen que nadie se salva del karma, se lo dejo a Dios, que no llegue a perder algo así. Ha mostrado insensibilidad en el caso, que fue parte de su culpa" Marisol Tapia

Cuestiona Marisol Tapia, hacia el tipo de trato inhumano e insensible que ha dado hasta ahora el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Al carajo ese estilo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no asistió a la zona del desastre causado por la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro porque "no es su estilo".

Dijo que no le gustaría acudir a la zona de la tragedia para "tomarse la foto" porque no tolera la hipocresía, la cual era fundamental en los gobiernos neoliberales.

"No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero no es irse a tomar foto. Eso también al carajo ese estilo…" AMLO

Marisol Tapia presentará una denuncia contra el Gobierno de la CDMX



La madre de Brandon Giovanni, con ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de las Américas (CIDHPDA) Interpondrá una denuncia penal por los delitos de:

Homicidio doloso.

Omisión del servicio

Uso indebido del servicio público.

Los funcionarios y exfuncionarios directamente señalados por Marisol Tapia son: