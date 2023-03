El senador Republicano, Lindsay Graham calificó a México como un “narcoestado” que está dominado por terroristas y aseguró que quiere trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra ellos.

Lindsay Graham aseveró que “no va a permitir” que México se convierta en un “narcoestado” que envenena a los ciudadanos de Estados Unidos.

Asimismo, dijo que depende de AMLO hacer o no el problema del tráfico de drogas algo político, pero el senador busca acabar con los cárteles en un trabajo conjunto con el gobierno mexicano.

El senador Lindsay Graham aseguró, ante la negativa del presidente AMLO a la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en México, que no va a permitir que se convierta en un “narcoestado”.

Asimismo, Lindsay Graham insistió en que sólo busca trabajar con el gobierno mexicano contra los cárteles, que han encontrado en México un “refugio seguro”.

Graham dijo que le gustaría trabajar con el gobierno de AMLO para “erradicar el problema” del narcotráfico en beneficio de ambos países y “cambiar el juego” en el combate contra el tráfico de drogas.

“No voy a tolerar que México se convierta en un Estado narcoterrorista que envenene a Estados Unidos. Me gustaría trabajar con el gobierno mexicano, he trabajado en la reforma migratoria, me gustaría trabajar con ellos para erradicar el problema en beneficio de México y Estados Unidos. Si quieres hacer de esto un problema político bien, depende de él. Me gustaría trabajar en conjunto con él para cambiar el juego, para perseguir a estos cárteles y acabar con ellos porque el país se ha convertido en un refugio seguro”

Además, aseguró que si él viviera en México, votaría por alguien capaz de mantenerlo a salvo, aunque, aclaró, no busca decirle a la gente de éste país cómo votar.

Por otra parte, Lindsay Graham aseguró que se siente ofendido por el gobierno de AMLO por no tomar acciones que beneficien a ambos países en el tema del tráfico de drogas.

Además, reclamó que el gobierno federal ya perdió el control de “una gran parte de México” por lo que calificó como narcoterrorismo.

Asimismo, Lindsay Graham aseveró que no le interesa que AMLO se sienta ofendido por sus propuestas, porque lo que busca es que se mejore en materia de seguridad en un país donde la gente vive con miedo.

“Lo que me ofende es que no tomen medidas decisivas contra un problema común. Ha perdido el control de una gran parte de México por el narcoterrorismo. La gente en México vive con miedo, mi país está siendo envenenado, así que no me importa si está ofendido o no, quiero que mejore”

Senador Republicano Lindsay Graham