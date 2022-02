Credit Suisse: Filtración revela que banco suizo guardó fortunas de políticos corruptos y del crimen organizado

Credit Suisse: Una nueva filtración masiva ha revelado que el banco suizo guardó fortunas de políticos corruptos y del crimen organizado.

Según la filtración, aunque Credit Suisse lleva años prometiendo tomar medidas contra los fondos ilegítimos, también habría resguardado el dinero de

Empresarios sancionados

Violadores de los derechos humanos

Los fondos en manos de Credit Suisse, vinculados a personas con prácticas corruptas o criminales, tendrían un valor conjunto de unos 100 mil millones de dólares.

Credit Suisse: ¿Qué datos reveló la nueva filtración masiva?

Así lo reveló el domingo 20 de febrero el diario The New York Times, que es parte de un consorcio de casi 50 medios coordinados por ‘Organized Crime and Corruption Reporting Project’.

Todos han contribuído al análisis de datos de unas 18 mil cuentas de Credit Suisse filtradas en 2021 al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada.

El resultado ha sido la investigación titulada ‘Secretos Suizos’. El informante calificó a las leyes de secreto bancario suizas como ‘inmorales’ y agregó:

“El pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales” Responsable de la filtración

Credit Suisse: ¿Qué clientes vinculados a la corrupción han sido exhibodos en la investigación?

La filtración revela que Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010...

“No solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda” como Google ‘Secretos Suizos’

Credit Suisse habría ignorado alertas de sus propios empleados sobre “actividades sospechosas” en las finanzas de sus clientes, entre ellos:

Acusados de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela

Figuras gubernamentales en Oriente Medio

Altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, así como sus familiares.

Entre los clientes de riesgo de Credit Suisse, citados por la investigación ‘Secretos Suizos’, están los nombres de:

El exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos

Los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak

El rey Abdulá II de Jordania

Los hijos de un funcionario de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, que ayudó a canalizar dinero de EU y otros países a los muyahidines en Afganistán en los 80

Credit Suisse acusa que es víctima de una “campaña de descrédito”

Ante ello, Candice Sun, portavoz de Credit Suisse, rechazó las alegaciones, afirmando que muchas de las cuentas citadas ya están cerradas. Asimismo dijo que todo es parte de...

Una campaña de descrédito “contra el banco y el mercado financiero suizo, que se ha sometido a cambios importantes en las últimas décadas”. Candice Sun, portavoz de Credit Suisse

