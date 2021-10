AMLO pide que se aplique la ley a los científicos del Conacyt porque “nadie tiene derecho a robar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se aplique la ley sin excluir a científicos del Conacyt.

En la conferencia mañanera de este 11 de octubre, AMLO se dijo partidario de que no haya impunidad para nadie y no porque alguien sea científico tiene derecho a robar.

Por lo que AMLO afirmó que debe haber justicia en el caso de los científicos del Conacyt.

“Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie que se aplique la ley por parejo. No porque yo soy científico tengo derecho a robar. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea. Que haya justicia”

El presidente AMLO sostuvo que si bien hay que investigar a los científicos del Conacyt acusados, no se deben “fabricar delitos” ni venganzas.

En este sentido, dijo, instó a que la ley no se utilice con propósitos políticos-electorales “como era antes”.

“Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas. Que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales”

