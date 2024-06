Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta, “dará preferencia a los más humildes”, por lo que pidió confiar en ella.

Por su parte, Claudia Sheinbaum declaró que han pasado ya 20 días desde las elecciones 2024, ya que fue el domingo 2 de junio cuando resultó ganadora para ser la primera presidenta de México .

Claudia Sheinbaum, de ser confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tomará protesta el 1 de octubre de 2024, sin embargo, ya comenzó a presentar los programas que planteó en campaña.

En su gira de hoy sábado 22 de junio, desde Santa María Huatulco, Oaxaca, AMLO aseguró que Claudia Sheinbaum “dará preferencia a los más humildes”, porque primero los pobres, lo que ya ofreció.

AMLO aseguró que todos los cambios de la Transformación continuarán, porque Claudia Sheinbaum va a gobernar para todos, así como escuchará a todos los mexicanos para beneficiarlos.

Por lo que AMLO se dijo muy contento de que en tres meses entregará el bastón de mando y la presidencia a Claudia Sheinbaum, a quien definió como una mujer “que tiene convicciones, muy humanas” con mucho amor para el pueblo .

“El pueblo de México tuvo el tino de elegir a una mujer con muchas convicciones.

[Claudia Sheinbaum] Es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos.

No es un asunto partidista, no es nada más lo mejor para nuestro movimiento, es lo mejor para nuestra nación, para nuestro querido país, para todos, sean del partido que sea o no tengan ninguna organización política”.

AMLO sobre Claudia Sheinbaum