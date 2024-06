La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Marcelo Ebrard Casaubón como titular de la Secretaría de Economía en su próximo gobierno.

En conferencia de prensa durante la mañana de hoy 20 de junio, Claudia Sheinbaum anunció a 6 integrantes de su gabinete, entre quienes destacó a Marcelo Ebrard como el próximo secretario de Economía federal.

“Tiene una amplia experiencia, estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe y además ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico. Marcelo está convencido de ello y estoy segura de que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida” Claudia Sheinbaum. Virtual presidenta electa de México

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscurso)

Marcelo Ebrard da su primer discurso como próximo titular de la Secretaría de Economía

Marcelo Ebrard ofreció sus primeras palabras como próximo titular de la Secretaría de Economía federal y agradeció la confianza de Claudia Sheinbaum para incluirlo en su gabinete.

Expresó que como secretario de Economía dedicará todo su empeño y compromiso a cumplir con los compromisos de consolidar el “segundo piso” de la llamada “cuarta transformación”.

“Es un honor, un privilegio el día de hoy estar aquí. Gracias por su confianza doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso, a cumplir los compromisos que han animado el voto del pueblo de México. Consolidar la cuarta transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar” Marcelo Ebrard. Próximo titular de la Secretaría de Economía

De acuerdo con Ebrard, la instrucción principal que le encargó Claudia Sheinbaum es que la prosperidad compartida tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto.

Subrayó que México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo y destacó que:

actualmente se cuentan con los mejores resultados económicos del país desde hace medio siglo;

del país desde hace medio siglo; todas las posibilidades que ofrecen los acuerdos comerciales que se tienen con países extranjeros;

que se tienen con países extranjeros; el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América;

de América; la renovación del Tratado con Estados Unidos y Canadá

“Todo eso da condiciones favorables para nuestro país y tenemos que traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida”, expresó Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard agradece la confianza de Claudia Sheinbaum por integrarlo a su gabinete

Al final de su discurso tras el anuncio de su designación como el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard reiteró su agradecimiento con Claudia Sheinbaum por considerarlo como parte de su gabinete.

Dijo que estará al 100% para cumplir con las encomiendas que le ha dado Sheinbaum al frente de la Secretaría de Economía federal.

Finalmente, olvidó el lema obradorista al señalar que: “Vamos a cumplir y siempre tener presente: No mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”.

“Doctora estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado al pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas e invitados. Muchas gracias por su confianza, vamos a cumplir y siempre tener presente: No mentir, no robar y no engañar al pueblo de México” Marcelo Ebrard