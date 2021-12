AMLO ordena se atiendan los casos expuestos en Duda Razonable, documental de Netflix

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que atenderá el caso de los cuatro hombres acusados de secuestro en Macuspana, Tabasco, y que se exhibe en la serie documental de Netflix, Duda Razonable.

AMLO dijo en conferencia mañanera de este 30 de diciembre que aunque no ha visto la serie documental Duda Razonable está enterado del caso.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aclaró que ya se realizó la petición para que el caso lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además hay una investigación contra exfuncionarios de la Fiscalía de Tabasco, agregó López en la conferencia de AMLO.

“No he visto la serie pero estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de campeche, Layda Sansores, y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia”.

