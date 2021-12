AMLO desea para el Año Nuevo el fin de la pandemia de Covid-19 en el mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deseó que el Año Nuevo sea el fin de la pandemia por Covid-19 en el mundo.

Desde la conferencia mañanera del 30 de diciembre, el mandatario aseguró que tiene tres deseos para el Año Nuevo que esperan puedan cumplirse.

Además, AMLO dijo que su balance es que el 2021 fue mejor que el 2020 el 2022 “va a ser un año todavía más bueno”.

Cabe señalar que el 31 de diciembre no habrá mañanera de AMLO pues viajará a Palenque para pasar las fiestas con su familia.

El presidente AMLO dijo que su primer deseo para el Año Nuevo es que se termine la pandemia y las personas dejen de enfermarse por Covid-19.

Además, dijo que no quiere que la gente siga padeciendo y sufriendo por la pandemia y que no sigan requiriendo de hospitalización o muriendo.

AMLO aclaró, además, que su deseo no es sólo para México sino para los otros países del mundo que han sido abatidos por las diferentes variantes del SARS-Cov-2.

“Un deseo es que se termine la pandemia. Que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia. Que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”

