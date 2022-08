El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no seguir revictimizando a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa diciendo que eran “delincuentes” “revoltosos” o que “necesitaban un escarmiento”.

Así lo pidió durante la conferencia mañanera de este lunes 22 de agosto desde Palacio Nacional donde las preguntas se han centrado en el caso Ayotzinapa tras la detención y vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica”.

“Y que no se quiera justificar, bajo ninguna circunstancia, un crimen así, nada de que eran revoltosos los jóvenes, nada que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos, nada de que se necesitaba un escarmiento. Nada de eso. Toda esa retacería de argumentos son ofensivos. No se puede actuar de esa manera.”

Cabe recordar que desde los primeros días del caso y al criminalizar a los jóvenes, muchas voces los revictimizaron e incluso cuestionaron a sus familias.

También cuestionaron la forma de hacer varias manifestaciones ante la falta de recursos para las escuelas normales que funcionan como internados.

Ante ello, AMLO dijo que es de sabios pedir disculpas y cambiar de opinión, en lugar de seguir en la autocomplacencia.

AMLO afirmó que los señalamientos a Jesús Murillo Karam son porque se autoinculpó de manera pública al decir que iba a formar un grupo de trabajo para hacer una investigación cuando la Procuraduría General de la República (PGR) estaba atrayendo el caso Ayotzinapa.

De la misma manera dijo que Jesús Murillo Karam era el primero al mando en el caso y en segundo lugar Tomás Zerón, encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Cabe recordar que este grupo de trabajo o cónclave, participó Omar García Harfuch, como delegado de la Policia Federal en Guerrero -hoy secretario de seguridad de la CDMX-.

No obstante, AMLO inicialmente evitó hablar de Omar Garcia Harfuch y centrar el caso en los dos anteriores.

También dijo que no se pide orden de aprehensión a Enrique Peña Nieto, pero invitó a checar los anexos del informe porque dijo hay muchos nombres.

Incluso dio más peso a los señalamientos contra personal de las Fuerzas Armadas, de quienes dijo se debe limpiar las corporaciones y castigar a quienes sean señalados como responsables.

Ello luego de que tras la orden de aprehensión del ex procurador también se liberaron 83 órdenes de aprehensión contra militares que tuvieron que ver en el caso.

“Y nada de que se actúa así para defender el prestigio de las Fuerzas Armadas, no, el prestigio de las Fuerzas armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas, además las fuerzas armadas como institución son una cosa y las actitud de ciertos miembros de las fuerzas armadas son otra, no es lo mismo... sí se manchan si hay complicidad, no se actúa con la verdad, si no, no tiene por que mancharse, se castiga a los responsables y se limpia... ya habían cometido esta atrocidad por qué ocultar los hechos”

AMLO