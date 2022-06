El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que no acudirá a la Cumbre de las Américas 2022, que inicia hoy lunes 6 de junio en Los Ángeles, California.

De acuerdo con AMLO, al no invitar a todos los países del continente, Estados Unidos sigue con una política exterior basada en el intervencionismo y en el no respetar la autonomía de las naciones de América.

Por ello, desde la conferencia mañanera del 6 de junio, AMLO aseguró que mantendría su posición de no acudir como parte de una manera de hacer ver la necesidad de cambiar la política “impuesta en el continente”.

“No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, yo veo la necesidad de cambiar la política impuesta en el continente”

AMLO dijo que, pese a la amistad que sostiene con el gobierno de Estados Unidos, aclaró que no se quiere la “hermandad de los pueblos” mientras se hace sufrir al pueblo de Cuba.

En representación de México acudirá el canciller Marcelo Ebrard con una comitiva, como anunció la semana pasada.

De acuerdo con AMLO, no asistirá a la Cumbre de las Américas 2022 para mostrar la necesidad del cambio en la política de intervencionismo “que se ha venido imponiendo desde hace siglos”.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación, en la del gobierno, Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”

AMLO