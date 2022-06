En la conferencia matutina del presidente AMLO de este lunes 6 de junio, el mandatario mexicano aseguró que no va a ir a la Cumbre de las Américas, pero en atención al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmo que viajará a Estados Unidos para reunirse con él en julio.

Esto luego de que AMLO explicara sus motivos del porque no iría a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Estados Unidos, ya que como anteriormente lo había advertido, si no se invitaban a todos los países de América, él no iba a ir.

No obstante, en su representación AMLO mencionó que va a ir el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, junto con su equipo.

