El gobierno de Colombia pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no meterse en las elecciones de su país.

De acuerdo con la cancillería de Colombia, el mandatario mexicano hizo comentarios desobligantes sobre los asuntos internos que no le corresponden.

Pero, ¿Qué dijo AMLO sobre Colombia y sus elecciones?

Durante la conferencia mañanera del 3 de junio de 2022 el presidente AMLO acusó que Gustavo Petro es víctima de guerra sucia en las elecciones de Colombia.

El mandatario mexicano aseguró sentirse molesto por la campaña que calificó de indigna y ruin.

Asimismo, AMLO aseveró que espera que los colombianos ya no se dejen manipular y voten con libertad por el candidato que más les convenga.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es, de veras, indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera”

Además acusó que la guerra sucia menosprecia a las personas pues hace ver que se cree que se puede manipular la mentalidad de la ciudadanía.

“Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto, y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios”

AMLO