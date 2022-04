AMLO: La reforma eléctrica la van a votar diputados del PRI y PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la reforma eléctrica también tendrá votos a favor de diputados del PRI y PAN.

Esta mañana durante la conferencia presidencial, AMLO fue cuestionado por la declaración que dio el PRI acerca de que no apoyará la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

Ante ello, López Obrador respondió que actualmente nos encontramos en tiempos de definiciones y que pronto se verá quién es quién.

Además, AMLO aseguró que hay diputados del PRI y del PAN que no están de acuerdo con seguir protegiendo a las empresas particulares y votarán a favor de la reforma.

“Hay muchos legisladores, y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a los particulares” AMLO

AMLO llama a los diputados a rebelarse

Tras las declaraciones del PRI y del PAN acerca del rechazo a la reforma eléctrica, AMLO llamó a los diputados a rebelarse.

Obrador señaló que los partidos no quieren apoyar la reforma eléctrica porque van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras.

“No van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras” AMLO

No obstante, compartió que hay legisladores que no están de acuerdo y los llamó a rebelarse para ser auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados.

AMLO añadió que confía en que los diputados votarán libremente acerca de la reforma eléctrica y les pidió que no sean traidores a la patria y se rebelen.

“Que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista”. AMLO

AMLO llama a la gente a conocer quiénes son los que defienden a las empresas

AMLO comentó que la decisión del PRI es un acuerdo que determinaron “los de arriba”, sin embargo enfatizó en que falta ver qué opinan los legisladores.

A su vez, llamó a la población a estar pendiente de los debates y la votación sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

AMLO pidió que conozcan quiénes son los que defienden a las empresas, porque esto es algo que “ya ha sucedido en otros tiempos”.

“Yo llamó también a que la gente esté pendiente porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados seguramente esos debates se van a transmitir por televisión, por radio y hay que ver ahí quién defiende a las empresas porque esto ya ha sucedido en otros tiempos”. AMLO

PRI no votará a favor de la reforma eléctrica

El pasado 4 de abril el PRI informó que no votará a favor de la reforma eléctrica propuesta por AMLO.

En cambio, el partido indicó que presentará otra iniciativa en coordinación con sus partidos políticos aliados:

PAN



PRD



El dirigente del partido expuso que no votarán a favor de la reforma eléctrica porque están en contra de la Constitución y los tratados Internacionales que deben guiar al país.