El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la pandemia de Covid-19 está cediendo y ello gracias a la gente.

Además, dijo que la vacunación y el personal médico ayudaron a que esté cediendo, así lo dijo durante su conferencia mañanera del martes 19 de abril.

“Ayudó mucho la entrega del personal medico, de las enfermeras, los trabajadores del sector salud, la gente, el pueblo, que es excepcional... por sus culturas... de ahí dimana lo que somos” AMLO

Dijo que de la cultura viene el tequio, la ayuda mutua el amor al prójimo y todo eso ayudó mucho.

AMLO: es de celebrar que la pandemia esté cediendo

AMLO dijo que es de celebrar que la pandemia de Covid-19 esté cediendo, luego de dos años de sufrimiento.

“Es de celebrar que la pandemia esta perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos causó, dos años de hospitalizaciones, de pérdida de vidas humanas, lo más doloroso de todo” AMLO

Recordó el promedio de fallecimientos de Covid-19 que asciende a cuatro en promedio, pero es distinto a cuando se rebasaron los mil fallecimiento diarios.

“La vacuna, no olvidarlo, el que se encontró, investigó... en un año, eso salvó muchísimas vidas”, resaltó.

El presidente afirmó que nuestro país fue de los menos afectados en el continente americano y en el mundo “fue un logro de todos”.

AMLO llama a vacunarse

El presidente López Obrador convocó a las personas que no se han vacunado a que lo hagan pues aun hay tiempo, no importa si no han iniciado el esquema o les faltan solo los refuerzos.

Recordó que en abril se ha intensificado la vacunación ya que en este mes culminará la etapa de inoculación a adultos en los centros de vacunación y después estarán los biológicos en los hospitales y centros de salud.

También informó que en mayo el espacio de salud de los martes será para informar del fortalecimiento del sistema de salud publica.

AMLO informará sobre reforzamiento del sistema de salud mediante IMSS-Bienestar

AMLO recordó que Nayarit será el estado que comienza con el programa IMSS-Bienestar, que buscará atender a todos los mexicanos de manera gratuita y otorgar todos los medicamentos.

Con este programa los trabajadores de la salud no van a verse afectados, aseguró

También dijo que este sistema de salud se va a construir entre todos, por lo que a gente podrá informar dónde faltan medicamentos o personal médico.

Detalló que se informará todos los martes sobre los médicos, si faltan especialistas, cómo se van a conseguir y los centros de salud las 24 horas, el abasto de medicamentos, la mejora de instalaciones, entre otros temas.