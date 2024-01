El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ignoró la identidad de género de la diputada trans de Morena Salma Luévano.

Desde la conferencia mañanera del 8 de enero, AMLO compartió que fue criticado por Joaquín López-Dóriga porque le dio un beso a “un señor vestido de mujer”.

Con dicha frase el presidente hizo referencia a la diputada federal por Morena, Salma Luévano, quien además es activista de la comunidad LGBT.

Asimismo, AMLO dijo que no era un asunto a criticar, pues él “besa a hombres” sin problema.

El presidente AMLO recordó que fue criticado por Joaquín López-Dóriga por besar a Salma Luévano el pasado 3 de enero durante la conmemoración por los 100 años de la muerte de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán.

El video en el que se ve a Salma Luévano saludar al presidente fue compartido por la misma diputada federal, quien reiteró que “es un honor estar con López Obrador”.

En el video se puede observar que el presidente se acerca a la diputada trans, la saluda y le da un beso en la mejilla para luego alejarse y continuar con sus actividades.

De acuerdo con el presidente AMLO, las críticas del comunicador se deben a que besó a “un señor vestido de mujer” pero no debería ser controversial porque él “besa a hombres” y ellos le regresan el beso porque también “tienen sentimientos”.

Asimismo, AMLO resaltó que muchas veces tanto hombres y mujeres le besan la mano o la mejilla y él suele regresarles el beso aunque a veces no le da tiempo.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan y el hombre tiene sentimientos ¿y saben qué me sucede? Salió de una dama que me besó la mano y no me dio tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan y yo les doy también beso”

AMLO