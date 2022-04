María Clemente García exhibe hipocresía de Salma Luévano

María Clemente García, diputada independiente, exhibe hipocresía de Salma Luévano acusando de discriminación y acoso.

A través de redes sociales María Clemente García ha expuesto las burlas y acoso que ha sufrido por parte de la diputada de la bancada de Morena, Salma Luévano.

“Se ha burlado de mi cuerpo por no tener implantes, y me acosado en los pasillos para burlarse de mi matrimonio”, escribió María Clemente García en referencia de la discriminación que ha sufrido por parte de la diputada Salma Luévano.

Gabriel Quadri discrimina a diputada trans Salma Luévano; no le aceptan su “disculpa”

Luego de la disputa ocurrida del 31 de marzo entre Gabriel Quadri y la diputada Salma Luévano, después de que el diputado panista la llamara “señor”. María Clemente García ha comenzado a mostrar la realidad dentro de la Cámara de Diputados.

Todo comenzó cuando minutos después de la sesión del 31 de marzo en la Cámara de Diputados y ante el silencio de la bancada de Morena por las agresiones del panista, María Clemente García se deslindo del partido de Morena.

“No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena”, escribió la diputada María Clemente García al destacar que desde el inicio de sus funciones en la Cámara de Diputados se han sentido “más sola y vulnerable que nunca”.

Lo anterior tras las declaraciones de secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien en redes sociales compartió su solidaridad con las diputadas María Clemente García y Salma Luévano.

Los comentarios de Citlalli Hernández fueron reprobados por María Clemente García apuntando que la morenista únicamente lo hacía para beneficiar su partido así como a la diputada Salma Luévano.

Posteriormente la diputada Salma Luévano compartió la misma fotografía de Citlalli Hernández, acompañada de la descripción: “Todo mi cariño y apoyo a mi compañera @MARIACLEMENTEMX @CitlaHM”

La publicación fue exhibida por María Clemente García enfatizando que no creía en la “hipócrita sororidad de Salma Luévano”

“La Dip. @SalmaLuevano se ha burlado de mi cuerpo por no tener implantes, y me acosado en los pasillos para burlarse de mí matrimonio. Dispensen ustedes si no le creo si hipócrita sororidad cuando se burla de mí cuerpo y mi familia.”

María Clemente García