AMLO: Es excesivo que el PRI quiera expulsar a Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), menciono en su conferencia mañanera de hoy que considera excesivo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiera expulsar a Claudia Pavlovich y a Carlos Aysa.

Lo anterior, tras ser cuestionado por una reportera que le preguntó su opinión sobre los dichos en Twitter del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al decir que los ex gobernadores, Claudia Pavlovich y a Carlos Aysa, que serían expulsados del partido.

Esto en caso de que los ex gobernadores priístas aceptaran ser embajadores de México.

Después de la oferta de AMLO a los exgobernadores del PRI de convertirse en embajadores de México, y la reacción del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de expulsarlos del partido en caso de que acepten.

AMLO dijo que son los exgobernadores los que tienen que decidir, aunque estima que es un asunto de un partido, el cuál respeta.

Aunque no se guardó decir lo siguiente:

“Se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, porque no están vendiéndose”

AMLO