El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que le tiene confianza al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tras ser cuestionado sobre sus presuntos vínculos con el narco.

Desde la conferencia mañanera del 17 de octubre, el presidente fue cuestionado sobre las supuestas relaciones con uno de sus “hermanos” y corcholata; sin embargo, se rehusó a ahondar en el tema.

De acuerdo con AMLO, la gente tiene confianza en su gobierno y los funcionarios que lo acompañan a pesar de que sus opositores buscan atacarlos.

De acuerdo con el presidente, Adán Augusto López es un hombre honesto, por lo que no duda de que la información que ha sido publicada por diversos medios sea solo una manera de atacar a su movimiento.

Sin embargo, AMLO evitó responder sobre los señalamientos hacia su secretario de Gobernación y su complicidad con grupos del narco, de acuerdo con informes de inteligencia filtrados por Guacamaya hackers.

De acuerdo con los señalamientos hechos desde un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y filtrado por los Guacamaya hackers, Adán Augusto López se puso a las órdenes de:

Sin embargo, AMLO desistió de hablar de estas relaciones y aseguró que todo se trata de un ataque de la “prensa conservadora” a su gobierno.

Por otra parte, AMLO aseguró que dichos ataques perpetrados por los conservadores no van a funcionar porque la gente tiene confianza en que su gobierno no miente.

“la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos…nuestro criterio, nuestro ideal, es no mentir, no robar y no tradicional al pueblo”

AMLO