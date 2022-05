El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no va a cambiar la estrategia de seguridad que ha mantenido desde el inicio de su mandato porque ha funcionado.

De acuerdo con el mandatario, los delitos del fuero federal han registrado una disminución con su administración gracias a la estrategia de “abrazos, no balazos”.

A pregunta expresa sobre la posible modificación en la estrategia, AMLO respondió tajantemente desde la conferencia mañanera del 26 de mayo con un “no”.

AMLO recordó que sus adversarios se burlaron de él cuando dijo que su estrategia de seguridad es la de “abrazos, no balazos”.

Sin embargo, ahora puede demostrar que es justo la estrategia que mejor funciona para el combate a los delitos.

Asimismo, aseveró que “nos quedamos todos chimuelos y tuertos” con la estrategia del ojo por ojo y diente por diente, sin que esto significara un avance en materia de seguridad.

“Cuando dije: abrazos, no balazos” se rieron, se burlaron. Lo siguen haciendo y puedo demostrar que esto es lo mejor, que lo otro no funciona, no funciona la ley del talión, no es el ojo por ojo, el diente por diente”

AMLO