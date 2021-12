El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mensaje de Navidad recordó el nacimiento de Jesucristo y pidió seguir su ejemplo.

En sus redes sociales, el presidente AMLO destacó que hace más de 2 mil años nació Jesucristo, quien es reconocido por su amor a los “pobres y olvidados”, inclusó en otras religiones.

El presidente AMLO no realizó su habitual conferencia mañanera este 24 de diciembre, debido a las fiestas de Nochebuena y Navidad.

Desde el 23 de diciembre, el mandatario llegó a Villahermosa, Tabasco, para trasladarse a una finca familiar en Palenque, Chiapas

El mandatario visitó brevemente la capital de Villahermosa el jueves, en su camino hacia su fin en Palenque, Chiapas, en la cual pasará este 24 y el 25 de diciembre.

Durante la vispera de Navidad, Beatríz Gutiérrez Müller, también emitió un mensaje en el que llamó a todos a buscar la felicidad.

“Donde quiera que estés, con quién estés, sé feliz”, escribió Beatriz Gutiérrez Müller en su Instagram.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller destacó que la Nochebuena es un excelente día para reunirse familiares y seres queridos, sean creyentes o no.

En la conferencia mañanera del 23 de diciembre, el presidente AMLO ofreció un mensaje de Navidad y llamó a la reconciliación.

El mandatario destacó que hay que saber perdonar, no odiar y reconciliarse; deseó felicidad y que nunca se pierda la esperanza de “salir adelante”.

“Pues, antes que nada, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos; también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos”, aseguró.

Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar. Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos con quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos. Eso es lo que yo deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimiento y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones.

Todo tiene remedio en la vida, todo, y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familia, siempre nos queremos. Pues, felicidades.

AMLO, presidente de México