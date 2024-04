Doble Hoy no Circula: Tras el anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre la mala calidad del aire, estos carros no podrán circular en la CDMX el miércoles 1 de mayo.

Este martes 30 de abril, a través de un comunicado, CAMe informó la activación de la contingencia ambiental en territorio capitalino.

Y consecuencia de ello, se puso en marcha una jornada Doble Hoy no Circula que tendrá vigencia al miércoles 1 de mayo en CDMX, según el reporte.

📄#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, debido que a las 15:00h se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 ppb, en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, Edomex.

Así que antes de salir a la calle, toma nota de qué carros no circulan en la CDMX por el Doble Hoy no Circula; con tu contribución podrás evitar una multa.

Estos son los carros que no circulan en CDMX el miércoles 1 de mayo

El programa Doble Hoy no Circula en CDMX es una iniciativa para reducir los contaminantes en el aire capitalino el miércoles 1 de mayo.

Y, de acuerdo con las normas de la iniciativa, estos son los carros que no pueden circular en CDMX a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas:

Carros de uso particular con holograma de verificación 2

Carros de uso particular con holograma de verificación 1, con último dígito 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Carros de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Carros sin holograma de verificación: de demostración o traslado, nuevos, pase turístico, placas foráneas, placas formadas por letras, aplica misma restricción que holograma 2

Restricción al 50% de los carros de reparto de gas L.P, tanques estacionarios, sin válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula NON

Carros de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 - 10:00 horas, excepto aquellos que son del Programa de Autorregulación CDMX o Edomex

A los taxis con holograma de verificación 00 ; 0; 1; o 2 que no deben circular según las disposiciones de los tres primeros incisos, les aplica la restricción de las 10:00 - 22:00 horas

Hay jornada doble Hoy no Circula en CDMX el miércoles 1 de mayo (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Por otro lado, según el convenio de la contingencia ambiental, los carros que quedan exentos del Doble Hoy no Circula el miércoles 1 de mayo en CDMX, son los siguientes:

Carros eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Carros con holograma de verificación 00 y 0 vigente, cualquier uso y entidad federativa de matriculación, siempre y cuando su engomado sea diferente al rojo y sin terminación de placa 3 y 4

Carros de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica

Doble hoy no circula: ¿Cuáles son las infracciones por faltar al reglamento en plena contingencia ambiental?

Es importante mencionar que, de no respetar la jornada Doble Hoy no Circula el miércoles 1 de mayo en CDMX, autoridades podrán implementar una sanción a los conductores.

La cual consta de una multa con valor económico de los 2 mil 074 hasta los 3 mil 112.2 pesos mexicanos , según sean las condiciones de la infracción.

Asimismo, se indica, faltar al reglamento del Doble Hoy no Circula en plena contingencia ambiental, deberá contemplar gastos de la grúa que traslade los carros al corralón.

Motivo por el cual es recomendable que el miércoles 1 de mayo se respete el Doble Hoy no Circula en CDMX en su horario de las 05:00 a las 22:00 horas .