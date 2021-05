AMLO descarta persecución contra García Cabeza de Vaca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que haya una persecución en contra de Francisco García Cabeza de Vaca.

En su conferencia mañanera de este 20 de mayo, AMLO aseguró que no está dando instrucciones en el caso de García Cabeza de Vaca, pues dijo no es su fuerte la venganza .

El presidente aclaró que la investigación de García Cabeza de Vaca está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), misma a la que se refirió como “autónoma e independiente”.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República que es independiente y autónoma. Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita”

AMLO