Tony Canales, la conexión peligrosa del caso García Cabeza de Vaca

La disputa entre las autoridades federales y el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vac a, se recrudece.

El mandatario tamaulipeco ha contratado al controvertido despacho de Tony Canales como parte de su equipo de defensa en el que destacan personajes harto cuestionables en litigios electorales y de gobierno como Roberto Gil Zuarth.

Tony Canales hace unas semanas publicó una carta en la que aseguraba que en Texas no existía ninguna averiguación en contra de quien dijo era su cliente, es decir García Cabeza de Vaca.

Pero de inmediato volvió a circular en Texas y Tamaulipas el “historial” del despacho de Tony Canales.

JA “TONY” CANALES

Fecha de Nacimiento: 22/Junio/1944

Esposa: Yolanda García Canales

Hijos: Bárbara Ann, Patricia Marie y Héctor Antonio, de apellido Canales.

Socio de “CANALES & SIMONSON, P.C.”, despacho de abogados ubicado en Corpus Christi, Texas, junto con su hija Patricia Marie Canales. Atienden asuntos de defensa civil, penal y de lavado de dinero.

Fue fiscal antinarcóticos, cercano a la ex gobernadora de Texas Ann Richards, el exsecretario del tesoro Lloyd Bentsen y al expresidente James Carter.[1]

Después del ser fiscal, se convirtió en abogado defensor teniendo como clientes a Guillermo González Calderoni, ex comandante de la Procuraduría General de la República, al que se le relacionaba con el narcotráfico; Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo; Mario Ruiz Massieu ex Sub Procurador de la República relacionado con el narcotráfico; Brígido Marmolejo relacionado al cártel del Golfo; a los ex banqueros de American Express, Lourdes Reategui y Antonio Giraldi acusados de lavado de dinero; Kamel Nassif acusado de fraude fiscal.[2]

Se localizaron las siguientes empresas a su nombre y de sus hijos:

Las controversias que se han dado con el fallo de la suprema Corte en favor de García Cabeza de Vaca y la FGR, así como la UIF, presagian un escenario que, después de las elecciones del 6 de julio, podrían iniciarse las diligencias para una eventual desaparición de poderes en el Estado de Tamaulipas.

EN TIEMPO REAL.

1.- Pues la cosa se va a poner color de hormiga en la relación AMLO-INE. El consejero Ciro Murayama publicó en su cuenta de Twitter una infografía en la que consigna que la institución emitió una medida cautelar contra el presidente AMLO para que respete la veda electoral. ¡Sopas!

Ciro Murayama dijo que se desvió el trabajo de 652 empleados de gobierno a la recolección de firmas. (Internet)

2.- Pues no se lo esperaban ni Adrián de la Garza ni Clara Luz Flores que su decisión de no asistir al debate organizado por El Norte favorecería de una manera muy significativa al asistente estrella, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ganó miles de apoyos en redes sociales. Samuel García ya lleva una ventaja de más dos dígitos sobre Clara Luz y más de 7 puntos sobre Adrián de la Garza.

Candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, Fernando Larrazábal y Adrián De La Garza, cancelaron su asistencia. (Plácido Garza)

3.- Diputados de la 64 Legislatura, con mayoría de integrantes de la Cuarta Transformación, se olvidaron de la austeridad y alistan el remozamiento de los salones de pleno y Legisladores, y para ello cambiarán 4 mil 375 metros cuadrados de alfombras verdes; se retapizarán y restaurarán 678 curules y dará mantenimiento a 540 escritorios de esos espacios.

Lo anterior pese a que apenas tienen cuatro años y medio de haber sido sustituidas por sus antecesores de la 63 Legislatura, y por lo que pagaron en diciembre de 2016 más de 8 millones de pesos.

Como dijera el clásico de Juárez: ¡Pero qué necesidad!