Mañanera de AMLO: García Cabeza de Vaca, técnicos en deporte, lista de opositores y audio de Claudio X. González

México.- AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este jueves 20 de mayo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La víspera, Francisco García Cabeza de Vaca , gobernador de Tamaulipas, confirmó una orden de aprehensión en su contra y acusó al presidente AMLO de inferir en la FGR.

AMLO podría responder a la carta enviada por García Cabeza de Vaca , quien insistió en que cualquier acción legal en su contra viola la Constitución y una resolución oficial de la SCJN.

Además, AMLO podría finalmente responder al nuevo reto de Diego Fernández de Cevallos , quien dijo que acudirá ante la FGR para que se llame a declarar al mandatario federal.

AMLO aseguró que no ordenó la detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Para demostrar que no da órdenes desde el Ejecutivo, el presidente mostró un oficio que la Embajada de Estados Unidos envió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

En el documento la Embajada de Estados Unidos solicita información de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien investigan por lavado de dinero.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como son los conservadores... Les voya dar conocer el oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero”

AMLO