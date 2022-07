El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió desde la mañanera a los periodistas que han sido llamados “paleros” por sus participaciones en las conferencias del mandatario.

Desde la conferencia mañanera del 25 de julio, el presidente expresó su solidaridad a Hans Salazar, youtuber calificado como palero por aquellos que el presidente llama conservadores como el empresario Ricardo Salinas Pliego.

AMLO expresó su solidaridad con Hans Salazar luego de que, en la mañanera del 21 de julio, la reportera Reyna Haydee Ramírez reclamara al mandatario sus preferencias por algunos miembros de la prensa y llamara a Salazar palero.

“Aprovecho para transmitir mi solidaridad para Hans y otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe preocuparles para nada eso”

Esto luego de que Reyna Haydee Ramírez reclamara que hay preferencias en las mañaneras por los reporteros que alaban al presidente mientras que ella solo puede pasar a las conferencias una o dos veces al mes.

Asimismo, perdió los estribos cuando Hans Salazar, le pidiera que dejara hablar a AMLO, de acuerdo con lo que dijo desde Twitter, por lo que Ramírez le dijo “tú cállate palero”.

De acuerdo con AMLO, que haya periodistas que apoyan a su gobierno no los convierte en paleros.

Asimismo, afirmó que no es un delito que miembros de la prensa simpaticen con la causa de su movimiento.

“El que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito…el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo, y se puede hacer un cuestionamiento. Y nosotros no le pedimos a nadie que se subordine”

AMLO