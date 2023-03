El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reclamó el “amarillismo” con el que medios de comunicación en Estados Unidos habrían abordado el tema del secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.

Así lo dijo durante su conferencia mañanera de este martes 7 de marzo en la que se confirmaron dos muertos tras los operativos emprendidos entre autoridades de México y Estados Unidos, un herido uno más con vida. Además se reportó un detenido.

Incluso dijo que recientemente se supo de dos migrantes indígenas de Oaxaca que fueron asesinados por un granjero y uno más herido, pero eso no salió en los medios de comunicación estadounidenses.

“Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias... pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en los la prensa estadounidenses, nada. Cerca de San Francisco, indigenas mixtecos que fueron asesinado por un granjero y otro herido... hace un mes. Se rasgan las vestiduras de manera hipócrita.”

AMLO señaló que también hay intereses politiqueros y partidistas. Un ejemplo de ellos es William Barr, exfiscal en la administración de Donald Trump, quien busca, dijo, que lo contrate de abogado.

“Desde luego hay gentes que opinan distinto y además hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que por ejemplo lamenta estos hechos. Los utiliza con propósitos políticos, trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros”, dijo.

De la misma manera hizo referencia al congresista texano Dan Crenshaw, quien planteó que el Ejército estadounidense interviniera en México.

AMLO criticó que de la misma manera que en Estados Unidos se abordó el secuestro en Matamoros, la prensa mexicana hizo lo mismo.

“Ayer estaba viendo todas las cadenas de radio y televisión y aquí los mismo, aprovechando el dolor de la gente como zopilotes y desde luego que no estamos permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre un asunto que solo corresponde a los mexicanos, nosotros no nos metemos a ver que hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo. ¿cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, no hay redes, no hay carteles, quien vende la droga?”

AMLO