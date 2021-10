El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que la consulta de revocación de mandato es un proceso que evita los derrocamientos, los golpes de estado y el autoritarismo .

En la mañanera de este 15 de octubre, AMLO refirió que la revocación de mandato permite redimir las diferencias con el método democrático.

En este sentido, AMLO dijo que la revocación de mandato permite escuchar al pueblo, mismo que “es la voz de dios y de la historia”.

De modo que el presidente aseguró que dejaría la presidencia aunque la participación de la población en la consulta de revocación de mandato no alcance el 40 % para ser vinculatoria.

“Que los ciudadanos decidan libremente. Si la gente dice: ‘no queremos que continúe el presidente’, me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40 %”.

El presidente AMLO acusó que los legisladores de oposición “están simulando”, luego de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la revocación de mandato.

AMLO calificó como incongruente que los “conservadores” no quieran la consulta de revocación de mandato, pese a que en un inicio querían que se fuera de la presidencia a través de FRENA.

Además, criticó que la oposición se asuma como democrática, pero rechazan mecanismos de democracia participativa “en donde la gente va a tener la libertad de manifestarse además por la vía pacífica”.

“¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería, van a salir porque no tienen razón, de que va a llevarse a cabo la consulta, ¿y cuál es el paso siguiente? No participamos, llamamos a no votar, que nadie participe”

AMLO