El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que es más seguro México que Estados Unidos.

Desde la conferencia mañanera del 13 de marzo, el presidente cuestionó las alertas de viaje que instauró el gobierno de Estados Unidos, tras el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con AMLO las alertas de viaje para estados de México no tiene razón de ser, pues el país es más seguro.

AMLO pide no votar por el Partido Republicano de Estados Unidos por “corruptos e intervencionistas”

Asimismo, reclamó que legisladores republicanos amenazaran con invadir el territorio mexicano con elementos militares, lo que calificó como “una falta de respeto”.

AMLO aseguró que hay " una campaña en contra de México” de los políticos conservadores de Estados Unidos, que no quieren que se siga transformando México para bien de los mexicanos.

Asimismo, aseguró que “la gran mayoría” de los medios en Estados Unidos están al servicio de los conservadores de dicho país, por lo que pueden crear campañas en contra de su gobierno en México.

AMLO aseveró que, pese a que se alertó de no viajar a México, está garantizada la seguridad para viajar por todo el país.

Esto debido a que Estados Unidos dijo que solo se puede viajar con seguridad a Campeche y Yucatán.

AMLO confirma identidad de Ovidio Guzmán y pide no hacer el ridículo

“Es falso que no estemos nosotros atendiendo el problema, al contrario…Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá…Si fuera así, no estaría llegando tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México y a todo el país”

AMLO