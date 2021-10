El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y aseguró que se volvió individualista.

AMLO arremetió contra la UNAM y aseguró que se ha dedicado a defender los proyectos neoliberales.

Durante la conferencia mañanera del 21 de octubre, AMLO afirmó que la UNAM ya no está formando profesionales como economistas, abogados o politólogos como “los de antes”.

Además, aseveró que gracias a esto, ya no existe el derecho:

AMLO afirmó que el periodo neoliberal en México afecto a las instituciones educativas como la UNAM, que dejó de formar profesionales para el servicio al pueblo.

El mandatario consideró que la formación académica se encuentra en un proceso de decadencia; sin embargo, aseguró que aún tiene la oportunidad de “sentar las bases para la transformación”.

“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados. Ya no hay derecho constitucional, ¿y el derecho Agrario? Es historia; ¿el derecho laboral? Todo es Mercantil, civil, penal, todo es esto (dinero). Entonces sí fue un proceso de decadencia”

AMLO dijo que, durante el periodo neoliberal, hubo mucho atraso, saqueo y manipulación, que afectó a dos generaciones.

Pero que, a pesar de ello, es posible consumar la Cuarta Transformación continuando con el proceso de “remar contra la corriente”.

Por otra parte, el mandatario afirmó que se requiere de cambios de mentalidad, así como la formación de profesionistas que tengan amor al pueblo para poder consolidar la 4T.

AMLO dijo que para esto, se requiere de funcionarios públicos que no estén pensando en la corrupción y los negocios privados, sino que tengan “emoción social” y amor al pueblo.

“Son cambios de mentalidad. Es estar formando nuevos cuadros, servidores públicos que estén pensando en el interés general, que estén pensando en los negocios públicos, no que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas. Que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo”

AMLO