El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró la posibilidad de revocar la concesión a Telmex.

En la conferencia mañanera del 21 de octubre, AMLO planteó que podría haber una revocación de la concesión a Telmex para que el Estado se haga cargo de la compañía.

Sin embargo, también contempló que podría mantenerse la concesión a Telmex, pero buscar que haya compromisos en beneficio de la población.

Como posibles beneficios que Telmex podría ofrecer en caso de mantenerse la concesión es en las tarifas o ampliando la red para que toda la población tenga internet.

El presidente AMLO insinuó que la decisión de revocar o no la concesión a Telmex podría recaer en la población a través de una consulta .

“Ahí se lo dejamos de tarea a la gente”, indicó.

Aunque, prefirió que Telmex y el gobierno puedan llegar a un acuerdo en beneficio de la población mexicana.

El presidente AMLO señaló que sobre la concesión a Telmex actuará de manera consecuente; no obstante, aclaró que existe una nueva realidad.

Aunque descartó que sobre la concesión a Telmex no caerá en extremismos y hará lo que más le convenga a la nación.

AMLO sostuvo que a su administración le tocará revisar la concesión a Telmex en 2023 y afirmó no tener ningún problema de conciencia.

Admitió que cancelar la concesión a Telmex y que dicha tarea pase a cargo del Estado no son “tamalitos de chipilín”.

También, dijo no preocuparle que midan su gobierno de ser o no neoliberal por este asunto, pues tiene la conciencia tranquila y sabe lo que le conviene a México.

“A nosotros nos va a tocar eso (revisar en 2023 la concesión) y no tengo ningún problema de conciencia[...]. No son tamalitos de chipilin. Y que me van a medir si somos neoliberales o no por eso, no me preocupa, tengo mi conciencia tranquila, yo se lo que le conviene al país y se también que son procesos que se tienen que dar poco a poco”

AMLO