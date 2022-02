AMLO analiza crear un fondo para periodistas; seguro médico y pensión para los que no ganan millones

La extensa polémica con Loret de Mola y medios parece ser que dejará algo bueno: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que está analizando la posibilidad de crear un fondo para periodistas.

En la mañanera del 22 de febrero, AMLO señaló que en su visita a Chihuahua un periodista le propuso crear un fondo para periodistas que ganan poco y dijo que está analizando seriamente en llevarlo a cabo .

López Obrador detalló que la creación del fondo de periodistas sería a partir de destinar un porcentaje del gasto de publicidad gubernamental para dicho fin.

¿En qué consistiría este fondo para periodistas que analiza AMLO?

AMLO apuntó que este fondo para periodistas sería con el fin de garantizar su derecho a la salud con seguro médico y a la pensión.

Sin querer plagiar la propuesta, el presidente aclaró que el periodista Rubén Villalpando fue quien le planteó la posibilidad de crear el fondo para periodistas y ahora está analizando esa posibilidad.

“Nosotros estamos pensando en algo, ahora que fui a Chihuahua, un periodista… Rubén Villalpando me hizo una propuesta. Propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud y a la pensión… y a lo mejor lo vamos a hacer” AMLO

No obstante, el presidente no planea hacerlo solo, por lo que invitó a los dueños de los medios de comunicación a sumarse a la iniciativa y “aportar algo” para los periodistas que ganan “muy poco” y que no tienen seguro social .

“O sea del gasto de publicidad del gobierno, un porcentaje se va a dedicar a eso. Es una idea de él (Rubén Villalpando), pero tiene otras cosas. Entonces en eso nos podrían ayudar los dueños de los medios a que aporten algo para los periodistas que ganan muy poco y que no tienen seguridad social” AMLO

Al hablar sobre esta propuesta, AMLO insistió en la polémica y cuestionó cuál sería la cantidad de dinero que se juntaría si los “periodistas famosos” que lo atacan donaran un porcentaje de sus ganancias para dicho fondo.

“A veces hasta he pensado cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme o cuánto reciben por atacarme? Imagínense que les pidiera que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco. ¿Cuánto juntaría?”, expuso entre risas.

En las últimas semanas AMLO ha realizado diversos señalamientos contra periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Joaquín López-Dóriga al asegurar que están al servicio del conservadurismo.

De modo que ha insistido en que se revele cuánto ganan y quien los financia.