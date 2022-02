A AMLO le han recomendado ya no hablar de periodistas famosos

AMLO admitió que algunos amigos y compañeros le han sugerido ya no hablar más sobre periodistas famosos y medios de comunicación.

En su mañanera del 18 de febrero, AMLO indicó que amigos y compañeros le han recomendado “darle la vuelta a la página” en la polémica con periodistas famosos y medios.

AMLO insiste en seguir con polémica sobre periodistas famosos y medios

Pese a las recomendaciones de “darle la vuelta a la página”, AMLO aseguró que seguirá en medio de la polémica con periodistas famosos y medios de comunicación.

Lo anterior, dijo, dado que es un asunto “político peligroso” que busca desprestigiarlo y a su familia.

En este sentido, dijo que los señalamientos de periodistas famosos y medios buscan que la gente piense que sus hijos son iguales a los hijos de otros presidentes o incluso, equipararlo con otros presidentes corruptos.

“Hay amigos, compañeros que me dicen: ‘ya no sigas hablando sobre los medios, dale vuelta a la página’, no, no, es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que los hijos de Andrés Manuel son como los de otros presidentes” AMLO

AMLO niega que haya amenazado a Alejandro Junco de Reforma

AMLO negó que haya amenazado al dueño del medio Reforma, Alejandro Junco, en su mañanera de ayer 17 de febrero.

El presidente aclaró que sus declaraciones no fueron una amenaza, sino un cuestionamiento por meterse con su familia.

Además, AMLO se defendió y argumentó que lo único que dijo fue que el Reforma está “al servicio de la mafia del poder”.

Y es que luego de que respondió al reportaje publicado por Reforma sobre presuntos permisos que él habría otorgado a la empresa de Daniel Chávez Morán, el medio lo acusó de amenazarlos .

“Hoy aparece en el periódico Reforma que los amenacé a los del periódico, a Alejandro Junco. Lo único que mencioné y eso es de dominio público es que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder. El Reforma se consolidó en el sexenio de Salinas de Gortari” AMLO

El presidente acusó que la línea editorial del periódico, así como el total de los articulistas se dedican a atacar a su gobierno por ser conservadores.

AMLO consideró que los dueños de Reforma no se sintieron ofendidos por sus comentarios de ayer 17 de febrero, pero pretenden aprovecharlo porque quieren convertirse en “mártires, perseguidos y acosados” por el gobierno.

“Que no se rasgue las vestiduras de manera hipócrita Alejandro Junco porque, con todo respeto, no somos iguales y no amenacé a nadie…Quieren convertirse en mártires, perseguidos, acosados”, subrayó.

A raíz del reportaje de Carlos Loret de Mola y los señalamientos contra su hijo José Ramón López Beltrán, AMLO ha insistido en atacar al periodista y querer saber cuánto percibe de salario.