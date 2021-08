AMLO amaga con denunciar a gaseros en paro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que analiza el presentar una denuncia en contra de los gaseros que se niegan a cumplir con el abasto del gas LP por permanecer en paro.

AMLO aseguró que se debe analizar la posible comisión de delitos que los gaseros están cometiendo al negar “un insumo básico” a la población nacional.

Durante la conferencia mañanera del 4 de agosto, AMLO anunció 3 medidas que el gobierno federal tomará para evitar que los usuarios se vean afectados por un posible desabasto de gas LP :

AMLO aseguró que se debe analizar la posible comisión de delitos por negar el servicio de gas LP ya que esto atenta contra el derecho a la alimentación de los mexicanos.

Asimismo, aseveró que a los comisionistas que argumenten “o quieran usar de pretexto” que no pueden salir a distribuir el gas porque los sancionarán o vandalizarán las pipas, se les brindará protección.

AMLO dijo que estos comisionistas serán r esguardados por la Guardia Nacional para que puedan continuar brindando el servicio de abasto de gas.

Además, aseguró que se le dará protección a los gaseros que han afirmado que son los distribuidores los que se quedan con las ganancias de la venta del gas, lo que provoca que los comisionistas ganen menos.

Por otra parte, AMLO confirmó que funcionarios de la Secretaría de Energía se han mantenido en contacto con los gaseros para explicarles que los precios máximos son una medida transitoria.

De acuerdo con el mandatario, esta media es para equilibrar los precios que se elevaron desproporcionadamente, lo que afecta a los consumidores.

Asimismo, AMLO aseguró que los precios máximos que se establecieron y entraron en vigor desde el 1 de agosto, se revisarán semanalmente.

AMLO criticó además que los gaseros respondieran con protestas “a la primera” y que apostaron por doblegar al Estado y afirmó que su gobierno no va a ser rehén de aquellos que sólo buscan su provecho personal.

Dijo que espera que las comisiones integradas para resolver el conflicto de los gaseros por los precios máximos, así como la distribución del gas LP pueda resolver favorablemente para la ciudadanía.

“(Los gaseros quisieron) Apostar que van a doblegar al Estado, pues no, no... No es que ya hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar en beneficio de la gente”

AMLO