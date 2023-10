El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cortó lazos con la Suprema Corte hace cinco meses, pero ahora fue vista su Consejera Jurídica en la SCJN ¿AMLO abrió el diálogo con ministros?

Este 2 de octubre, la consejera Jurídica del Ejecuto Federal (CJEF), María Estela Ríos, permaneció cerca de una hora al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su presencia fue interpretada como una posible reconciliación entre AMLO y la Suprema Corte, puesto que esta reunión se da pese a que los colaboradores de la 4T habían recibido instrucciones de no entablar llamadas con los ministros.

En medio de la tensión política entre AMLO y los ministros de la Corte de Justicia, se reúne la consejera jurídica, María Estela Ríos con dicha dependencia.

Medios de comunicación cuestionaron a María Estela Ríos por su sorpresiva presencia en la SCJN, por lo que la consejera aseguró que únicamente fue a visitar a los ministros del Máximo Tribunal.

Entre los temas que quedaron pendientes, la consejera dijo que “fueron muchos y a la vez ninguno”, pues su visita fue con motivo de “gusto por saludar”.

Recién en el mes de abril, AMLO informó desde la mañanera que los integrantes de su gabinete tenían instrucciones de no recibir llamadas por parte de la Suprema Corte, ni si quiera de su presidenta, Norma Piña.

“Les dije: ‘ni les contesten el teléfono’, porque ayer tenía un desayuno la secretaría de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez) con la presidenta de la Corte, cuando me enteré, les dije: `no quiero ningún enjuague´, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la constitución y será el pueblo el que decida”

AMLO sobre SCJN