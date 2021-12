Conferencia mañanera de AMLO hoy 23 de diciembre en vivo: mensaje de Navidad

El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este jueves 23 de diciembre desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

AMLO inició la mañanera con un mensaje para la ciudadanía por la Navidad.

El mensaje de AMLO por la Navidad fue sobre la reconciliación, especialmente en las familias.

AMLO mandó una felicitación y deseó armonía y reconciliación entre las familias y amistades. Llamó a el perdón y la reconciliación, así como a vivir en la esperanza y sin frustraciones.

“Que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza de vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, y mucho menos en familia”.

AMLO