A través de un comunicado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHT), advirtió de mensajes fraudulentos que han estado recibiendo su comunidad.

SECIHT advierte a la comunidad de investigadores tener cuidado con mensajes fraudulentos

La SECIHT emitió un comunicado a través de sus redes sociales, advirtiendo a toda su comunidad de investigadores, tener cuidado con mensajes fraudulentos que han estado circulando.

Pues revelaron que algunas personas de la comunidad del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), han recibido mensajes de texto de un número desconocido.

Comunicado de la Secretaría de Ciencia por mensajes fraudulentos (@Secihti_Mx / X )

En dichos mensajes, se les ha solicitado que actualicen el “área de conocimiento”; sin embargo, la SECIHT advirtió que “dichos mensajes no forman parte de ninguna comunicación” oficial de su parte:

“Les recordamos que los únicos medios oficiales incluidos los enlaces a los sistemas informáticos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se encuentran exclusivamente en: https://secihti.mx.” SECIHT

En dicho comunicado, la SECIHT pidió a su comunidad de SNII no ingresar ningún dato o información personal en páginas externas, tal y como lo estaba solicitando este tipo de nensajes de texto.

También la SECIHT recordó a sus investigadores que, la única forma oficial de contacto o comunicación que mantienen y mantendrán siempre con ellos es vía correo electrónico con el dominio de sus siglas (sni_comunicados@secihti.mx) o en el portal de la Secihti en el apartado Avisos SNII.